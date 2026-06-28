Неонатальный скрининг в России позволяет выявлять более 40 заболеваний

Краткий пересказ от РИА ИИ Программа неонатального скрининга в России позволяет выявлять у детей более чем 40 заболеваний на ранней стадии.

В 2025 году благодаря федеральной программе одно из заболеваний, входящих в расширенный скрининг, на доклинической стадии было выявлено у 669 детей.

Врачи должны сохранять настороженность в отношении наследственных болезней, даже если ребенок прошел скрининг, и при подозрении направлять на консультацию генетика.

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Программа неонатального скрининга в России позволяет выявлять у детей свыше 40 заболеваний на ранней стадии, сообщили РИА Новости в Медико-генетическом научном центре имени академика Н.П. Бочкова.

Международный день скрининга новорожденных отмечается 28 июня.

"На сегодняшний день в рамках программ неонатального и расширенного неонатального скрининга проводится обследование новорожденных более чем на 40 наследственных заболеваний и их групп. Доношенные дети проходят процедуру на вторые сутки жизни, а недоношенные – на седьмые", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что в 2025 году благодаря федеральной программе одно из заболеваний, входящих в расширенный скрининг, на доклинической стадии было выявлено у 669 детей: 437 случаев наследственных болезней обмена веществ, 119 – первичных иммунодефицитов, 113 случаев спинальной мышечной атрофии.

"Неврологи, педиатры, врачи других специальностей должны сохранять настороженность в отношении спинальной мышечной атрофии и других наследственных болезней. Генетические варианты, которые приводят к патологии, могут быть различными, и скрининговые технологии не могут учитывать все возможные ситуации. Крайне важно помнить о рисках заболевания даже у детей, прошедших это исследование, и при малейшем подозрении направлять на консультацию генетика", – отметила первый заместитель директора ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова", д.м.н. Ольга Анатольевна Щагина.