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Неонатальный скрининг в России позволяет выявлять более 40 заболеваний - РИА Новости, 28.06.2026
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07:16 28.06.2026
Неонатальный скрининг в России позволяет выявлять более 40 заболеваний

РИА Новости: неонатальный скрининг в РФ позволяет выявлять более 40 заболеваний

© iStock.com / demaerreПрием у врача
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© iStock.com / demaerre
Прием у врача. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Программа неонатального скрининга в России позволяет выявлять у детей более чем 40 заболеваний на ранней стадии.
  • В 2025 году благодаря федеральной программе одно из заболеваний, входящих в расширенный скрининг, на доклинической стадии было выявлено у 669 детей.
  • Врачи должны сохранять настороженность в отношении наследственных болезней, даже если ребенок прошел скрининг, и при подозрении направлять на консультацию генетика.
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Программа неонатального скрининга в России позволяет выявлять у детей свыше 40 заболеваний на ранней стадии, сообщили РИА Новости в Медико-генетическом научном центре имени академика Н.П. Бочкова.
Международный день скрининга новорожденных отмечается 28 июня.
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"На сегодняшний день в рамках программ неонатального и расширенного неонатального скрининга проводится обследование новорожденных более чем на 40 наследственных заболеваний и их групп. Доношенные дети проходят процедуру на вторые сутки жизни, а недоношенные – на седьмые", - говорится в сообщении.
Там уточнили, что в 2025 году благодаря федеральной программе одно из заболеваний, входящих в расширенный скрининг, на доклинической стадии было выявлено у 669 детей: 437 случаев наследственных болезней обмена веществ, 119 – первичных иммунодефицитов, 113 случаев спинальной мышечной атрофии.
"Неврологи, педиатры, врачи других специальностей должны сохранять настороженность в отношении спинальной мышечной атрофии и других наследственных болезней. Генетические варианты, которые приводят к патологии, могут быть различными, и скрининговые технологии не могут учитывать все возможные ситуации. Крайне важно помнить о рисках заболевания даже у детей, прошедших это исследование, и при малейшем подозрении направлять на консультацию генетика", – отметила первый заместитель директора ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова", д.м.н. Ольга Анатольевна Щагина.
Ранее РИА Новости сообщало о том, что Минздрав России расширит перечень обследований в рамках неонатального скрининга. С 2027 года новорожденных могут начать проверять на еще шесть новых заболеваний, среди которых миодистрофия Дюшенна и болезнь Краббе.
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