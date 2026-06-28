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ВС России поразили склады лодок и катеров в Николаевской области - РИА Новости, 28.06.2026
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12:09 28.06.2026 (обновлено: 12:31 28.06.2026)
ВС России поразили склады лодок и катеров в Николаевской области

ВС России поразили склады лодок и катеров в лагере ВСУ в Николаевской области

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские Вооруженные силы поразили объекты ВСУ в Николаевской области с помощью беспилотников "Герань".
  • Ударом пяти БПЛА были поражены пункты сосредоточения личного состава и склады плавсредств специального назначения.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные силы беспилотниками "Герань" поразили боевиков, склады лодок и безэкипажных катеров в тренировочном лагере ВСУ в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство показало видеоролик с кадрами нанесения удара расчетами беспилотников "Герань" в режиме самонаведения по тренировочному лагерю оперативного центра специальных операций "Юг" ВСУ в районе Прибугского (Волошская коса) Николаевской области.
"Ударом пяти высокоточных БПЛА "Герань" войск беспилотных систем поразили пункты сосредоточения личного состава и склады плавсредств специального назначения – каркасных лодок и безэкипажных катеров противника. Средствами объективного контроля зафиксированы разрушения объектов", - говорится в сообщении.
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