ВС России поразили склады лодок и катеров в Николаевской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные силы поразили объекты ВСУ в Николаевской области с помощью беспилотников "Герань".
- Ударом пяти БПЛА были поражены пункты сосредоточения личного состава и склады плавсредств специального назначения.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские Вооруженные силы беспилотниками "Герань" поразили боевиков, склады лодок и безэкипажных катеров в тренировочном лагере ВСУ в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство показало видеоролик с кадрами нанесения удара расчетами беспилотников "Герань" в режиме самонаведения по тренировочному лагерю оперативного центра специальных операций "Юг" ВСУ в районе Прибугского (Волошская коса) Николаевской области.
"Ударом пяти высокоточных БПЛА "Герань" войск беспилотных систем поразили пункты сосредоточения личного состава и склады плавсредств специального назначения – каркасных лодок и безэкипажных катеров противника. Средствами объективного контроля зафиксированы разрушения объектов", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18