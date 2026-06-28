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Глава Скадовска прокомментировал удар ВСУ по школьным автобусам - РИА Новости, 28.06.2026
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Глава Скадовска прокомментировал удар ВСУ по школьным автобусам

Глава Скадовска назвал ВСУ нелюдями из-за удара по школьным автобусам

© Фото : Александр Дудка/Telegram Александр Дудка
 Александр Дудка - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Александр Дудка/Telegram
Александр Дудка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотники ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области, уничтожено около 40 автобусов, в том числе 14 школьных.
  • Глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка назвал атаковавших "нелюдями" и заявил, что врагу не удастся запугать население.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка назвал ВСУ нелюдями из-за удара по школьным автобусам в Скадовске.
Беспилотники ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области, уничтожено в том числе 14 школьных автобусов, сообщил в воскресенье губернатор региона Владимир Сальдо. Дудка позже сообщил, что всего в автопарке уничтожено около 40 автобусов, удар нанесен дронами с зажигательной смесью.
"Независимо от того, кто направлял дроны, - это нелюди, которые пытаются нарушить нашу мирную жизнь", - отметил Дудка в своем Telegram-канале.
Он заявил, что врагу не удастся запугать население и лишить детей спокойного детства и уверенности в завтрашнем дне.
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