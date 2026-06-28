Глава Скадовска прокомментировал удар ВСУ по школьным автобусам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беспилотники ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области, уничтожено около 40 автобусов, в том числе 14 школьных.
- Глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка назвал атаковавших "нелюдями" и заявил, что врагу не удастся запугать население.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка назвал ВСУ нелюдями из-за удара по школьным автобусам в Скадовске.
Беспилотники ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области, уничтожено в том числе 14 школьных автобусов, сообщил в воскресенье губернатор региона Владимир Сальдо. Дудка позже сообщил, что всего в автопарке уничтожено около 40 автобусов, удар нанесен дронами с зажигательной смесью.
"Независимо от того, кто направлял дроны, - это нелюди, которые пытаются нарушить нашу мирную жизнь", - отметил Дудка в своем Telegram-канале.
Он заявил, что врагу не удастся запугать население и лишить детей спокойного детства и уверенности в завтрашнем дне.