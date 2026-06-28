Глава Скадовска прокомментировал удар ВСУ по школьным автобусам

Беспилотники ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области, уничтожено в том числе 14 школьных автобусов, сообщил в воскресенье губернатор региона Владимир Сальдо. Дудка позже сообщил, что всего в автопарке уничтожено около 40 автобусов, удар нанесен дронами с зажигательной смесью.