Рейтинг@Mail.ru
В Скадовск поставят новые автобусы вместо сожженных при атаке БПЛА - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:12 28.06.2026
В Скадовск поставят новые автобусы вместо сожженных при атаке БПЛА

В Херсонской области поставят новые автобусы вместо сожженных при атаке БПЛА

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия удара ВСУ по автобусному парку в Херсонской области
Последствия удара ВСУ по автобусному парку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия удара ВСУ по автобусному парку в Херсонской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотники ВСУ ударили по автобусному парку в Херсонской области, уничтожены около 40 автобусов.
  • Среди уничтоженных автобусов было 14 школьных.
  • Глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка сообщил, что новые автобусы поставят в Скадовск вместо уничтоженных.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Новые автобусы поставят в Скадовск вместо сожженных в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщил глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в воскресенье сообщил, что беспилотники ВСУ ударили по автобусному парку в регионе, были уничтожены в том числе 14 школьных автобусов. Дудка позже уточнил, что всего было уничтожено около 40 автобусов, удар ВСУ был нанесен дронами с зажигательной смесью.
"На сегодняшний день уже проведен разговор с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, сделана заявка - новые автобусы приедут. Мы делаем все для того, чтобы мирная жизнь была мирной", - проинформировал Дудка в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что автобусы, уничтоженные при ударе ВСУ, были предназначены для перевозки детей и пассажиров, обслуживали Скадовский, Голопристанский и Алешкинский округа.
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
"Какое безумие!" Случившееся с МиГ-29 на Украине вызвало переполох в Сети
27 июня, 22:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьСкадовскВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала