В Скадовск поставят новые автобусы вместо сожженных при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беспилотники ВСУ ударили по автобусному парку в Херсонской области, уничтожены около 40 автобусов.
- Среди уничтоженных автобусов было 14 школьных.
- Глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка сообщил, что новые автобусы поставят в Скадовск вместо уничтоженных.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Новые автобусы поставят в Скадовск вместо сожженных в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщил глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в воскресенье сообщил, что беспилотники ВСУ ударили по автобусному парку в регионе, были уничтожены в том числе 14 школьных автобусов. Дудка позже уточнил, что всего было уничтожено около 40 автобусов, удар ВСУ был нанесен дронами с зажигательной смесью.
"На сегодняшний день уже проведен разговор с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо, сделана заявка - новые автобусы приедут. Мы делаем все для того, чтобы мирная жизнь была мирной", - проинформировал Дудка в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что автобусы, уничтоженные при ударе ВСУ, были предназначены для перевозки детей и пассажиров, обслуживали Скадовский, Голопристанский и Алешкинский округа.