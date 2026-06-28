В Севастополе рассказали о предложениях по реставрации фрагментов панорамы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Предложения о реставрации уцелевших фрагментов панорамы «Оборона Севастополя» поступили от ведущих российских реставрационных центров.
- Всего уцелело 25 фрагментов полотна, из них 16 крупных.
- Музей обороны Севастополя ведет переговоры с реставрационными центрами для сохранения спасенных полотен.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Предложения о реставрации фрагментов полотна панорамы "Оборона Севастополя", уцелевших после атаки беспилотника ВСУ, поступили от ведущих российских реставрационных центров, сообщил РИА Новости директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.
Всего уцелело 25 фрагментов полотна, из них 16 крупных, сообщил агентству ранее директор музея.
В частности, по его словам, предложения поступили от Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Государственного автономного учреждения культуры Ленинградской области "Международный центр реставрации" и других.
Десятого июня ВСУ нанесли удар беспилотником по Музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.