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В Севастополе рассказали о предложениях по реставрации фрагментов панорамы - РИА Новости, 28.06.2026
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09:29 28.06.2026
В Севастополе рассказали о предложениях по реставрации фрагментов панорамы

Смородкин: предложения о реставрации панорамы поступили в музей Севастополя

© РИА НовостиПолотно диорамы подземно-минной войны, уцелевшее после пожара в музее-панораме "Оборона Севастополя"
Полотно диорамы подземно-минной войны, уцелевшее после пожара в музее-панораме Оборона Севастополя - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости
Полотно диорамы подземно-минной войны, уцелевшее после пожара в музее-панораме "Оборона Севастополя"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предложения о реставрации уцелевших фрагментов панорамы «Оборона Севастополя» поступили от ведущих российских реставрационных центров.
  • Всего уцелело 25 фрагментов полотна, из них 16 крупных.
  • Музей обороны Севастополя ведет переговоры с реставрационными центрами для сохранения спасенных полотен.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. Предложения о реставрации фрагментов полотна панорамы "Оборона Севастополя", уцелевших после атаки беспилотника ВСУ, поступили от ведущих российских реставрационных центров, сообщил РИА Новости директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.
Всего уцелело 25 фрагментов полотна, из них 16 крупных, сообщил агентству ранее директор музея.
"В музей обратились многие профильные учреждения с предложениями о помощи. В настоящее время музеем проводятся переговоры с ведущими реставрационными центрами России для того, чтобы все спасенные полотна были сохранены для будущих поколений", - сказал Смородкин.
В частности, по его словам, предложения поступили от Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Государственного автономного учреждения культуры Ленинградской области "Международный центр реставрации" и других.
Десятого июня ВСУ нанесли удар беспилотником по Музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.
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