Сборная ДР Конго обыграла Узбекистан и вышла в плей-офф ЧМ

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сборная ДР Конго обыграла команду Узбекистана в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Сборная ДР Конго набрала 4 очка и вышла в плей-офф с третьего места в группе. Команда Узбекистана на дебютном чемпионате мира не набрала очков и завершила турнир на четвертом месте в таблице. Результат этого матча лишил сборную Южной Кореи шансов выйти в 1/16 финала с третьего места в группе А.