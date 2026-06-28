Сборная ДР Конго обыграла Узбекистан и вышла в плей-офф ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная ДР Конго обыграла команду Узбекистана со счетом 3:1 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
- Сборная ДР Конго вышла в плей-офф с третьего места в группе, а команда Узбекистана завершила турнир на четвертом месте без набранных очков.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сборная ДР Конго обыграла команду Узбекистана в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
28 июня 2026 • начало в 02:30
Завершен
68’ • Йоан Висса (П)
78’ • Фистон Майеле
90’ • Йоан Висса
10’ • Элдор Шомуродов
Сборная ДР Конго набрала 4 очка и вышла в плей-офф с третьего места в группе. Команда Узбекистана на дебютном чемпионате мира не набрала очков и завершила турнир на четвертом месте в таблице. Результат этого матча лишил сборную Южной Кореи шансов выйти в 1/16 финала с третьего места в группе А.
С первого места в группе К в плей-офф вышла сборная Колумбии (7), со второго - Португалии (5).
Чемпионат мира завершится 19 июля.