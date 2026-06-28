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Сборная ДР Конго обыграла Узбекистан и вышла в плей-офф ЧМ - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Футбол
 
04:36 28.06.2026 (обновлено: 04:44 28.06.2026)
Сборная ДР Конго обыграла Узбекистан и вышла в плей-офф ЧМ

Сборная ДР Конго одержала волевую победу над командой Узбекистана в матче ЧМ

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Кубок мира по футболу - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная ДР Конго обыграла команду Узбекистана со счетом 3:1 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
  • Сборная ДР Конго вышла в плей-офф с третьего места в группе, а команда Узбекистана завершила турнир на четвертом месте без набранных очков.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сборная ДР Конго обыграла команду Узбекистана в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы К прошла в Атланте и завершилась со счетом 3:1. У узбекистанцев мяч на 10-й минуте забил экс-форвард "Ростова" Элдор Шомуродов. В составе сборной ДР Конго отличились Йоан Висса (68 - пенальти, 90+1) и Фистон Майеле (78).
ЧМ по футболу 2026
28 июня 2026 • начало в 02:30
Завершен
ДР Конго
3 : 1
Узбекистан
68‎’‎ • Йоан Висса (П)
78‎’‎ • Фистон Майеле
90‎’‎ • Йоан Висса
(Мешак Элиа)
10‎’‎ • Элдор Шомуродов
(Акмаль Мозговой)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборная ДР Конго набрала 4 очка и вышла в плей-офф с третьего места в группе. Команда Узбекистана на дебютном чемпионате мира не набрала очков и завершила турнир на четвертом месте в таблице. Результат этого матча лишил сборную Южной Кореи шансов выйти в 1/16 финала с третьего места в группе А.
С первого места в группе К в плей-офф вышла сборная Колумбии (7), со второго - Португалии (5).
Чемпионат мира завершится 19 июля.
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