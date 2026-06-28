Сборная России по баскетболу проиграла Венгрии в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России по баскетболу проиграла команде Венгрии в товарищеском матче со счетом 72:71.
- Самым результативным в составе российской сборной стал Павел Савков, набравший 21 очко.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сборная России по баскетболу проиграла команде Венгрии в товарищеском матче.
Встреча в Секешфехерваре завершилась победой хозяев со счетом 72:71 (21:9, 10:17, 22:23, 19:22). Самым результативным стал игрок сборной России Павел Савков, набравший 21 очко. У венгров больше всех очков набрал Бенедек Варади - 14.
Встреча завершила летний сбор российской команды. 26 июня сборная проиграла туркам в гостях со счетом 78:86.