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Сборная России по баскетболу проиграла Венгрии в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Баскетбол
 
21:07 28.06.2026
Сборная России по баскетболу проиграла Венгрии в товарищеском матче

Сборная РФ по баскетболу с разницей в одно очко проиграла венграм

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкБаскетбол
Баскетбол - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России по баскетболу проиграла команде Венгрии в товарищеском матче со счетом 72:71.
  • Самым результативным в составе российской сборной стал Павел Савков, набравший 21 очко.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сборная России по баскетболу проиграла команде Венгрии в товарищеском матче.
Встреча в Секешфехерваре завершилась победой хозяев со счетом 72:71 (21:9, 10:17, 22:23, 19:22). Самым результативным стал игрок сборной России Павел Савков, набравший 21 очко. У венгров больше всех очков набрал Бенедек Варади - 14.
Встреча завершила летний сбор российской команды. 26 июня сборная проиграла туркам в гостях со счетом 78:86.
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