Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области при аварийной посадке самолета погиб человек - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 28.06.2026
В Ленинградской области при аварийной посадке самолета погиб человек

Один человек погиб при аварийной посадке сверхлегкого самолета в Ленобласти

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ленинградской области на аэродроме поселка Сельцо аварийно сел сверхлегкий самолет.
  • По предварительным данным, погиб один человек.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, погиб при аварийной посадке сверхлегкого самолета в Ленинградской области, сообщило региональное управление МЧС РФ.
Согласно сообщению на сайте ведомства, вечером в воскресенье поступило сообщение о падении сверхлегкого самолета на аэродроме поселка Сельцо Волосовского района.
"По предварительным сведениям, пилот совершил аварийную посадку. Погиб 1 человек", - говорится в сообщении.
Место падения легкомоторного самолета в городском округе Коломна - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
В Коломне упал легкомоторный самолет
20 марта, 16:10
 
ПроисшествияЛенинградская областьРоссияСельцоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала