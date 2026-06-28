В Ленинградской области при аварийной посадке самолета погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ленинградской области на аэродроме поселка Сельцо аварийно сел сверхлегкий самолет.
- По предварительным данным, погиб один человек.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн - РИА Новости. Один человек, по предварительным данным, погиб при аварийной посадке сверхлегкого самолета в Ленинградской области, сообщило региональное управление МЧС РФ.
Согласно сообщению на сайте ведомства, вечером в воскресенье поступило сообщение о падении сверхлегкого самолета на аэродроме поселка Сельцо Волосовского района.
"По предварительным сведениям, пилот совершил аварийную посадку. Погиб 1 человек", - говорится в сообщении.
В Коломне упал легкомоторный самолет
20 марта, 16:10