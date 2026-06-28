Во Франции потерпел крушение самолет с парашютистами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Небольшой туристический самолет, перевозивший людей для первого прыжка с парашютом, потерпел крушение в коммуне Томблен на северо-востоке Франции.
- По имеющейся информации, в результате крушения могли погибнуть несколько человек, число жертв может быть очень высоким, есть риск взрыва летательного аппарата.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Небольшой самолет с парашютистами потерпел крушение в коммуне Томблен на северо-востоке Франции, возможны многочисленные жертвы, сообщает радиостанция Ici со ссылкой на свою информацию.
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"Небольшой туристический самолет, перевозивший нескольких человек, потерпел крушение... По нашей информации, несколько человек могли погибнуть. Самолет перевозил людей для первого прыжка с парашютом", - сообщает радио.
Телеканал France 3 добавляет, что число жертв может быть очень высоким и что есть риск взрыва летательного аппарата.
Позднее Ici указала, что самолет перевозил около 10 человек.
Префектура департамента Мерт и Мозель, где произошло крушение, сообщила на своей странице в соцсети X об "инциденте, связанном с гражданским самолетом", взлетевшим с аэродрома Нанси-Эссе, а префект Ив Сеги в связи с этим принял решение активировать оперативный центр с участием всех оперативных служб и находится в районе места происшествия.