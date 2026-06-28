Во Франции потерпел крушение самолет с парашютистами

"Небольшой туристический самолет, перевозивший нескольких человек, потерпел крушение... По нашей информации, несколько человек могли погибнуть. Самолет перевозил людей для первого прыжка с парашютом", - сообщает радио.

Телеканал France 3 добавляет, что число жертв может быть очень высоким и что есть риск взрыва летательного аппарата.

Префектура департамента Мерт и Мозель, где произошло крушение, сообщила на своей странице в соцсети X об "инциденте, связанном с гражданским самолетом", взлетевшим с аэродрома Нанси-Эссе, а префект Ив Сеги в связи с этим принял решение активировать оперативный центр с участием всех оперативных служб и находится в районе места происшествия.