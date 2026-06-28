Сальмонеллез подтвердили у 26 человек в Астраханской области

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"Сальмонеллез лабораторно подтвержден у 26 человек после употребления готовой продукции из кулинарного магазина "Михайловский" в Астраханской области. Материалы отправлены в референс-центр. В настоящее время магазин закрыт", - говорится в сообщении ведомства.