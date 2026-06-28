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Сальмонеллез подтвердили у 26 человек в Астраханской области - РИА Новости, 28.06.2026
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14:29 28.06.2026
Сальмонеллез подтвердили у 26 человек в Астраханской области

Роспотребнадзор: сальмонеллез подтвердили у 26 человек в Астраханской области

© СУ СК России по Астраханской области/TelegramНа месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани
На месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© СУ СК России по Астраханской области/Telegram
На месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сальмонеллез лабораторно подтвержден у 26 человек после употребления готовой продукции из кулинарного магазина "Михайловский" в Астраханской области.
  • Причиной заболевания, по предварительным данным, стало употребление рыбных котлет.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сальмонеллез подтвержден у 26 человек после употребления готовой продукции в Астраханской области, сообщили журналистам в региональном управлении Роспотребнадзора.
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"Сальмонеллез лабораторно подтвержден у 26 человек после употребления готовой продукции из кулинарного магазина "Михайловский" в Астраханской области. Материалы отправлены в референс-центр. В настоящее время магазин закрыт", - говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что, по предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной заболевания стало употребление рыбных котлет, изготовленных в магазине с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований.
В лаборатории Роспотребнадзора проводятся исследования проб готовой продукции, продовольственного сырья, питьевой воды, смывы из объектов внешней среды.
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