Сальмонеллез подтвердили у 26 человек в Астраханской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сальмонеллез лабораторно подтвержден у 26 человек после употребления готовой продукции из кулинарного магазина "Михайловский" в Астраханской области.
- Причиной заболевания, по предварительным данным, стало употребление рыбных котлет.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сальмонеллез подтвержден у 26 человек после употребления готовой продукции в Астраханской области, сообщили журналистам в региональном управлении Роспотребнадзора.
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"Сальмонеллез лабораторно подтвержден у 26 человек после употребления готовой продукции из кулинарного магазина "Михайловский" в Астраханской области. Материалы отправлены в референс-центр. В настоящее время магазин закрыт", - говорится в сообщении ведомства.
В Роспотребнадзоре добавили, что, по предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной заболевания стало употребление рыбных котлет, изготовленных в магазине с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований.
В лаборатории Роспотребнадзора проводятся исследования проб готовой продукции, продовольственного сырья, питьевой воды, смывы из объектов внешней среды.