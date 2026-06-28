В Астрахани пациенты с подозрением на сальмонеллез ели курицу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Госпитализированные с подозрением на сальмонеллез в Астрахани помимо рыбной продукции ели курицу из того же гастронома, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.