В Астрахани пациенты с подозрением на сальмонеллез ели курицу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Астрахани люди попали в больницу с сальмонеллезом после употребления рыбных котлет из предприятия общепита.
- Госпитализированные также ели курицу из того же гастронома.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Госпитализированные с подозрением на сальмонеллез в Астрахани помимо рыбной продукции ели курицу из того же гастронома, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По данным следствия, с 24 по 27 июня в больницу с сальмонеллезом стали обращаться жители, которые, предположительно, съели рыбные котлеты из одного из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась. К утру воскресенья, по данным источника агентства, в больнице находятся 23 человека.
"Помимо употребления в пищу рыбных котлет поступающие в больницу отмечают, что ели курицу из того же гастронома", - сказал собеседник агентства.
Возбуждено уголовное дело. Прокуратура области поставила ход расследования на контроль.