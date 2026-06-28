В Астрахани рассказали о состоянии заразившихся сальмонеллезом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госпитализированные в Астрахани с подозрением на сальмонеллез находятся в состоянии средней степени тяжести.
- С 24 по 27 июня в больницу обратились жители, которые предположительно съели рыбные котлеты, изготовленные на одном из предприятий общепита в Астрахани, одна женщина скончалась, число госпитализированных возросло до 23.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Госпитализированные с подозрением на сальмонеллез в Астрахани находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Состояние госпитализированных средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, с 24 по 27 июня в больницу с сальмонеллезом стали обращаться жители, которые, предположительно, съели рыбные котлеты, изготовленные на одном из предприятий общепита в Астрахани. Одна женщина скончалась. Как сообщили агентству в правоохранительных органах, к вечеру субботы в больнице находились 14 человек, к утру воскресенья число госпитализированных возросло до 23.
Возбуждено уголовное дело. Прокуратура области поставила ход расследования на контроль.