Сальдо прокомментировал удар ВСУ по школьным автобусам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беспилотники ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области, уничтожено в том числе 14 школьных автобусов.
- Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал удар ВСУ по школьным автобусам преступлением, за которое киевский режим ждет наказание.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости назвал удар ВСУ по школьным автобусам преступлением, за которое киевский режим в будущем обязательно ждет наказание.
В воскресенье Сальдо сообщил, что беспилотники ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области, уничтожено в том числе 14 школьных автобусов.
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"Такая технология, которую они (ВСУ - ред.) преследуют, бесчеловечная и злобная. Когда бьют по детским автобусам, по скорой помощи - это злобство и преступление, которое все равно найдет свое наказание", - сказал он, комментируя удар ВСУ по школьным автобусам.