Сальдо прокомментировал удар ВСУ по школьным автобусам

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"Такая технология, которую они (ВСУ - ред.) преследуют, бесчеловечная и злобная. Когда бьют по детским автобусам, по скорой помощи - это злобство и преступление, которое все равно найдет свое наказание", - сказал он, комментируя удар ВСУ по школьным автобусам.