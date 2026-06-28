Рейтинг@Mail.ru
Сальдо прокомментировал удар ВСУ по школьным автобусам - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 28.06.2026 (обновлено: 19:06 28.06.2026)
Сальдо прокомментировал удар ВСУ по школьным автобусам

РИА Новости: Сальдо назвал удар ВСУ по школьным автобусам преступлением

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия удара ВСУ по автобусному парку в Херсонской области
Последствия удара ВСУ по автобусному парку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия удара ВСУ по автобусному парку в Херсонской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотники ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области, уничтожено в том числе 14 школьных автобусов.
  • Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал удар ВСУ по школьным автобусам преступлением, за которое киевский режим ждет наказание.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости назвал удар ВСУ по школьным автобусам преступлением, за которое киевский режим в будущем обязательно ждет наказание.
В воскресенье Сальдо сообщил, что беспилотники ВСУ нанесли удар по автобусному парку в Херсонской области, уничтожено в том числе 14 школьных автобусов.
«
"Такая технология, которую они (ВСУ - ред.) преследуют, бесчеловечная и злобная. Когда бьют по детским автобусам, по скорой помощи - это злобство и преступление, которое все равно найдет свое наказание", - сказал он, комментируя удар ВСУ по школьным автобусам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Заявления закончились: Россия прекращает переговоры с убийцами детей
25 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала