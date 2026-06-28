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Сальдо назвал удары ВСУ по гражданским объектам попыткой ослабить Россию - РИА Новости, 28.06.2026
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19:03 28.06.2026
Сальдо назвал удары ВСУ по гражданским объектам попыткой ослабить Россию

Сальдо назвал удары ВСУ по мирным целям попыткой ослабить РФ в переговорах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что удары ВСУ по гражданским объектам — попытка киевского режима показать свою силу и ослабить позиции России в переговорном процессе.
  • Сальдо отметил, что Украина пытается подорвать работу российских тыловых частей и создать неудобства гражданам.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Удары ВСУ по гражданским объектам - попытка киевского режима показать свою силу и ослабить позиции России в переговорном процессе, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Все это нацелено на одно - на то, чтобы таким образом показать, что они сильны, показать, что у них есть оружие массового нанесения ущерба, которое может, так сказать, ослабить позиции России в переговорном процессе", - сказал он, комментируя удары ВСУ по гражданским объектам.
Сальдо отметил, что Украина пытается подорвать работу российских тыловых частей и создать неудобства гражданам.
"По мнению ВСУ, это (удары по гражданским объектам - ред.) ослабит действия нашей армии, которая сейчас действует достаточно эффективно на линии боевого соприкосновения", - добавил губернатор.
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