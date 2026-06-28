Сальдо назвал удары ВСУ по гражданским объектам попыткой ослабить Россию

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Удары ВСУ по гражданским объектам - попытка киевского режима показать свою силу и ослабить позиции России в переговорном процессе, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо отметил, что Украина пытается подорвать работу российских тыловых частей и создать неудобства гражданам.

"По мнению ВСУ, это (удары по гражданским объектам - ред.) ослабит действия нашей армии, которая сейчас действует достаточно эффективно на линии боевого соприкосновения", - добавил губернатор.