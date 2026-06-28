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ВС России при освобождении Писанцев уничтожили взвод ВСУ - РИА Новости, 28.06.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 28.06.2026
ВС России при освобождении Писанцев уничтожили взвод ВСУ

ВС России уничтожили до взвода ВСУ при освобождении Писанцев

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ во время специальной военной операции на Украине
Военнослужащие ВС РФ во время специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие ВС РФ во время специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Писанцы в Днепропетровской области.
  • В ходе боев было уничтожено до взвода ВСУ, а также техника и имущество противника, включая пять боевых бронированных машин и 23 тяжелых ударных гексакоптера типа «Баба-Яга».
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Группировка войск "Восток" при освобождении Писанцев в Днепропетровской области уничтожила до взвода ВСУ и поразила укрытия с техникой врага, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
В воскресенье российское военное ведомство сообщило об освобождении населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области.
"В ходе ожесточенных боев на данном участке уничтожено до взвода противника, вскрыты и поражены укрытия с техникой. Потери неприятеля составили пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей подвоза материальных средств, семь наземных роботизированных комплексов, а также 23 тяжелых ударных гексакоптера типа "Баба-Яга", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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