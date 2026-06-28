Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Писанцы в Днепропетровской области.
- В ходе боев было уничтожено до взвода ВСУ, а также техника и имущество противника, включая пять боевых бронированных машин и 23 тяжелых ударных гексакоптера типа «Баба-Яга».
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Группировка войск "Восток" при освобождении Писанцев в Днепропетровской области уничтожила до взвода ВСУ и поразила укрытия с техникой врага, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
В воскресенье российское военное ведомство сообщило об освобождении населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области.
"В ходе ожесточенных боев на данном участке уничтожено до взвода противника, вскрыты и поражены укрытия с техникой. Потери неприятеля составили пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей подвоза материальных средств, семь наземных роботизированных комплексов, а также 23 тяжелых ударных гексакоптера типа "Баба-Яга", - говорится в сообщении российского военного ведомства.