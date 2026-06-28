Россия благодарна Лукашенко за усилия по украинскому вопросу, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил о благодарности России президенту Белоруссии Александру Лукашенко за усилия по украинскому вопросу.
- Особенно Россия ценит усилия Лукашенко в решении гуманитарных вопросов и обмене военнопленных.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия благодарна президенту Белоруссии Александру Лукашенко за усилия по украинскому вопросу, особенно в гуманитарной сфере и обмену военнопленных, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении, особенно это касается решения гуманитарных вопросов, в частности обмена военнопленных", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.