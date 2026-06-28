Россия не исключает попыток ВСУ провести отвлекающие атаки, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что Россия не исключает попыток со стороны ВСУ провести отвлекающие атаки.
- По словам Путина, такие атаки могут быть осуществлены силами спецподразделений с ограниченными задачами.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия не исключает попыток со стороны ВСУ провести отвлекающие атаки силами спецподразделений, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не исключаем и возможности попыток со стороны ВСУ неожиданных, как считает противник, неожиданных для нас отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений", - сказал глава государства автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.