Россия готова сражаться за свои фундаментальные интересы, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что Россия готова сражаться за свои фундаментальные интересы и будущее, включая образ жизни, суверенное мировоззрение, традиции и устои.
- В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на котором должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия готова сражаться за свои фундаментальные интересы и будущее - образ жизни, суверенное мировоззрение, традиции и устои, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
"Россия твердо, как в народе говорят, стоит на ногах, заявляет свои фундаментальные, коренные интересы и готова бороться, сражаться за них, за наше будущее, образ жизни, суверенное мировоззрение, традиции и устои", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда.