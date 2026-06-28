Россия готова сражаться за свои фундаментальные интересы, заявил Путин

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия готова сражаться за свои фундаментальные интересы и будущее - образ жизни, суверенное мировоззрение, традиции и устои, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия твердо, как в народе говорят, стоит на ногах, заявляет свои фундаментальные, коренные интересы и готова бороться, сражаться за них, за наше будущее, образ жизни, суверенное мировоззрение, традиции и устои", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда.