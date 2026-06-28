Россия будет беречь единство своих народов, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что Россия будет укреплять и беречь единство своих народов.
- В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия будет укреплять и беречь единство своих народов, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
"Нынешний год объявлен годом единства народов нашей страны, которое мы будем укреплять и беречь", - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания партийного съезда.