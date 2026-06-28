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С Россией говорят на языке силы при проявлении слабости, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2026
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16:14 28.06.2026 (обновлено: 16:29 28.06.2026)
С Россией говорят на языке силы при проявлении слабости, заявил Путин

Путин: с Россией начинают говорить языком силы при любом проявлении слабости

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что при любом проявлении слабости с Россией начинают говорить языком силы.
  • В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. При любом проявлении слабости с Россией начинают говорить языком силы, пытаются пробовать "на зуб", заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
"Как только мы проявляем какую-то слабость, любую, с Россией тут же перестают считаться и начинают говорить языком силы. Пробуют, как в народе говорят, "на зуб", хотят ослабить нас любым путем", - сказал Путин в ходе пленарного заседания партийного съезда.
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