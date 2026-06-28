С Россией говорят на языке силы при проявлении слабости, заявил Путин

"Как только мы проявляем какую-то слабость, любую, с Россией тут же перестают считаться и начинают говорить языком силы. Пробуют, как в народе говорят, "на зуб", хотят ослабить нас любым путем", - сказал Путин в ходе пленарного заседания партийного съезда.