Россия испытывает беспрецедентное давление западных элит, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил о грубом и беспрецедентном давлении на Россию со стороны западных элит.
- Заявление было сделано на XXIII съезде всероссийской политической партии «Единая Россия».
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия испытывает грубое, можно сказать без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит", - сказал Путин на XXIII съезде всероссийской политической партии "Единая Россия".