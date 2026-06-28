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Медведев надеется, что партия Пашиняна прислушается к мнению избирателей - РИА Новости, 28.06.2026
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11:25 28.06.2026
Медведев надеется, что партия Пашиняна прислушается к мнению избирателей

Медведев: Россия рассчитывает, что партия Пашиняна прислушается к избирателям

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что Россия рассчитывает на то, что партия «Гражданский договор» будет прислушиваться ко мнению большинства избирателей в Армении.
  • По словам Медведева, Запад относится к Армении как к инструменту борьбы с Россией и заинтересован в зачистке политического поля республики.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна будет прислушиваться ко мнению большинства избирателей в Армении, заявил председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что Запад относится к Армении как к инструменту борьбы с Россией и заинтересован в зачистке политического поля республики.
"Будем и дальше следить за развитием ситуации. Рассчитываем, что правящая партия "Гражданский договор" прислушается к альтернативному мнению, выраженному большей частью пришедших на участки избирателей. Тем более, что сами же представители указанной партии говорят о важности сохранения отношений с Россией", - сказал Медведев. Комментарий председателя партии опубликован пресс-службой "Единой России".
Ранее онлайн-издание pastinfo.am, ссылаясь на источник, сообщило, что прокуратура Армении обратилась в Центризбирком республики с просьбой лишить неприкосновенности кандидата в депутаты парламента, главу партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия премьера Никола Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.
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В миреАрменияРоссияНикол ПашинянДмитрий МедведевГагик ЦарукянЕдиная РоссияПроцветающая Армения
 
 
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