Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев заявил, что Россия рассчитывает на то, что партия «Гражданский договор» будет прислушиваться ко мнению большинства избирателей в Армении.

По словам Медведева, Запад относится к Армении как к инструменту борьбы с Россией и заинтересован в зачистке политического поля республики.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия рассчитывает, что партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна будет прислушиваться ко мнению большинства избирателей в Армении, заявил председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что Запад относится к Армении как к инструменту борьбы с Россией и заинтересован в зачистке политического поля республики.

"Будем и дальше следить за развитием ситуации. Рассчитываем, что правящая партия "Гражданский договор" прислушается к альтернативному мнению, выраженному большей частью пришедших на участки избирателей. Тем более, что сами же представители указанной партии говорят о важности сохранения отношений с Россией", - сказал Медведев. Комментарий председателя партии опубликован пресс-службой "Единой России".

Ранее онлайн-издание pastinfo.am, ссылаясь на источник, сообщило, что прокуратура Армении обратилась в Центризбирком республики с просьбой лишить неприкосновенности кандидата в депутаты парламента, главу партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.