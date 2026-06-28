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Медведев: Россия будет судить о намерениях властей Армении по их поступкам - РИА Новости, 28.06.2026
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11:23 28.06.2026 (обновлено: 11:30 28.06.2026)
Медведев: Россия будет судить о намерениях властей Армении по их поступкам

Медведев: Россия будет судить о реальных намерениях властей Армении по поступкам

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет судить об истинных намерениях властей Армении по реальным поступкам, а не по заявлениям.
  • Медведев назвал ходатайство о лишении неприкосновенности главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна новым витком репрессий против оппозиции.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия будет судить об истинных намерениях властей Армении не по заявлениям, а по реальным поступкам, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев назвал новым витком репрессий против оппозиции ходатайство о лишении неприкосновенности главы партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна. И выразил надежду, что партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" прислушается к мнению большинства избирателей о необходимости контактов с РФ, тем более, что ее представители сами говорят о важности "сохранения отношений с Россией".
"Наша страна будет судить об истинных намерениях властей Армении по их реальным поступкам", - сказал Медведев. Комментарий председателя партии опубликован пресс-службой "Единой России".
Согласно опубликованным 14 июня окончательным итогам выборов, в новый парламент Армении войдут три политические силы. Правящей партии "Гражданский договор" достались 64 мандата, блокам "Сильная Армения" и "Армения" - 29 и 12 соответственно. Партия Пашиняна сможет самостоятельно сформировать правительство. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.
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В миреРоссияАрменияДмитрий МедведевНикол ПашинянГагик ЦарукянЕдиная РоссияПроцветающая АрменияПарламентские выборы в Армении в 2026 году
 
 
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