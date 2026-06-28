Медведев: Россия будет судить о намерениях властей Армении по их поступкам

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет судить об истинных намерениях властей Армении по реальным поступкам, а не по заявлениям.

Медведев назвал ходатайство о лишении неприкосновенности главы партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна новым витком репрессий против оппозиции.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия будет судить об истинных намерениях властей Армении не по заявлениям, а по реальным поступкам, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев назвал новым витком репрессий против оппозиции ходатайство о лишении неприкосновенности главы партии " Процветающая Армения " Гагика Царукяна. И выразил надежду, что партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" прислушается к мнению большинства избирателей о необходимости контактов с РФ, тем более, что ее представители сами говорят о важности "сохранения отношений с Россией".

"Наша страна будет судить об истинных намерениях властей Армении по их реальным поступкам", - сказал Медведев. Комментарий председателя партии опубликован пресс-службой "Единой России".