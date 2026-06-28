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Посол рассказал о создании российско-таиландской системы платежей - РИА Новости, 28.06.2026
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07:49 28.06.2026
Посол рассказал о создании российско-таиландской системы платежей

Посол Томихин: РФ и Таиланд создают системы безналичных платежей для туристов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСтраны мира. Таиланд
Страны мира. Таиланд - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские и таиландские компании создают системы взаимных безналичных платежей для нужд туристов, несмотря на геополитические сложности.
  • В нескольких регионах Таиланда уже действует система считывания QR-кодов Сбербанка для покупок и оплаты услуг.
  • В России уже действует мобильное приложение, позволяющее производить оплаты со счетов в банках Таиланда.
БАНГКОК, 28 июн - РИА Новости. Несмотря на геополитические сложности, российские и таиландские компании создают системы взаимных безналичных платежей для нужд туристов ради потенциала туристических обменов, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.
"Несмотря на все геополитические сложности, и туроператоры, и те организации, которые заняты цифровизацией услуг, все равно идут вперед, создавая системы взаимных платежей для нужд туризма", - сказал глава российской дипмиссии в Таиланде.
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Он отметил, что уже не столь актуальна выдача каких-либо туристических банковских карт для путешественников, так как есть новые технологии, позволяющие обходиться без них, в том числе бесконтактные и безналичные платежи.
"Видимо, в этом направлении и будет двигаться развитие наших туристических обменов в плане финансового обеспечения, создавая дополнительный потенциал для роста турпотоков", - добавил посол.
Он напомнил, что в нескольких регионах Таиланда уже действует система считывания QR-кодов Сбербанка для произведения покупок и оплаты услуг.
"Побывавшие на Петербургском экономическом форуме таиландские журналисты, с которыми мы недавно встречались, рассказали, что и в России уже действует мобильное приложение, позволяющее производить оплаты на территории РФ со счетов в банках Таиланда", - рассказал Томихин.
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