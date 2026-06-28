Посол рассказал о создании российско-таиландской системы платежей

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские и таиландские компании создают системы взаимных безналичных платежей для нужд туристов, несмотря на геополитические сложности.

В нескольких регионах Таиланда уже действует система считывания QR-кодов Сбербанка для покупок и оплаты услуг.

В России уже действует мобильное приложение, позволяющее производить оплаты со счетов в банках Таиланда.

БАНГКОК, 28 июн - РИА Новости. Несмотря на геополитические сложности, российские и таиландские компании создают системы взаимных безналичных платежей для нужд туристов ради потенциала туристических обменов, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

"Несмотря на все геополитические сложности, и туроператоры, и те организации, которые заняты цифровизацией услуг, все равно идут вперед, создавая системы взаимных платежей для нужд туризма", - сказал глава российской дипмиссии в Таиланде

Он отметил, что уже не столь актуальна выдача каких-либо туристических банковских карт для путешественников, так как есть новые технологии, позволяющие обходиться без них, в том числе бесконтактные и безналичные платежи.

"Видимо, в этом направлении и будет двигаться развитие наших туристических обменов в плане финансового обеспечения, создавая дополнительный потенциал для роста турпотоков", - добавил посол.

Он напомнил, что в нескольких регионах Таиланда уже действует система считывания QR-кодов Сбербанка для произведения покупок и оплаты услуг.