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Путин поблагодарил всех, кто служит родине - РИА Новости, 28.06.2026
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16:02 28.06.2026 (обновлено: 16:13 28.06.2026)
Путин поблагодарил всех, кто служит родине

Путин поблагодарил всех, кто невзирая на риски служит родине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поблагодарил граждан, которые, невзирая на риски, служат Родине.
  • Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех тех граждан, которые невзирая на риски служат Родине.
Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
"Хочу сказать сердечное спасибо нашим солдатам и офицерам, добровольцам и волонтерам, врачам и учителям, спасателям, водителям, инженерам и рабочим. Каждому, кто на своем посту невзирая на риск, мужественно, на совесть выполняет свою работу, служит Родине", - сказал Путин.
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