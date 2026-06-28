Путин поблагодарил всех, кто служит родине

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех тех граждан, которые невзирая на риски служат Родине.

"Хочу сказать сердечное спасибо нашим солдатам и офицерам, добровольцам и волонтерам, врачам и учителям, спасателям, водителям, инженерам и рабочим. Каждому, кто на своем посту невзирая на риск, мужественно, на совесть выполняет свою работу, служит Родине", - сказал Путин.