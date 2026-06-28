"Вашингтон" не хочет ждать решения Овечкина все межсезонье

Краткий пересказ от РИА ИИ Вопрос о продолжении карьеры Александра Овечкина должен решиться в ближайшее время, заявил генменеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик.

Сезон-2025/26 стал для Овечкина последним по контракту с «Вашингтоном».

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вопрос о продолжении карьеры российского нападающего Александра Овечкина должен решиться в ближайшее время, заявил генменеджер "Вашингтон Кэпиталз" Крис Патрик, которого цитирует журналистка Сэмми Силбер в соцсети X.

"Генеральный менеджер Крис Патрик заявил, что не знает, к какому решению склоняется Овечкин. По его мнению, этот вопрос не затянется на все межсезонье, уже в ближайшее время станет известно, вернется ли Овечкин", - написала Силбер.