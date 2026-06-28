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"Вашингтон" не хочет ждать решения Овечкина все межсезонье - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Хоккей
 
00:59 28.06.2026 (обновлено: 01:37 28.06.2026)
"Вашингтон" не хочет ждать решения Овечкина все межсезонье

Генменеджер "Вашингтона" ожидает решения Овечкина по карьере в ближайшее время

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"
Александр Овечкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вопрос о продолжении карьеры Александра Овечкина должен решиться в ближайшее время, заявил генменеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик.
  • Сезон-2025/26 стал для Овечкина последним по контракту с «Вашингтоном».
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вопрос о продолжении карьеры российского нападающего Александра Овечкина должен решиться в ближайшее время, заявил генменеджер "Вашингтон Кэпиталз" Крис Патрик, которого цитирует журналистка Сэмми Силбер в соцсети X.
Сезон-2025/26 стал для Овечкина 21-м в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и последним по контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге.
"Генеральный менеджер Крис Патрик заявил, что не знает, к какому решению склоняется Овечкин. По его мнению, этот вопрос не затянется на все межсезонье, уже в ближайшее время станет известно, вернется ли Овечкин", - написала Силбер.
Овечкину 40 лет. Нападающий является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
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ХоккейАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзУэйн ГретцкиНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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