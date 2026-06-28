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Американка обновила мировой рекорд в плавании на 50 метров вольным стилем - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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21:41 28.06.2026
Американка обновила мировой рекорд в плавании на 50 метров вольным стилем

Американка Уолш обновила мировой рекорд в плавании на 50 м вольным стилем

© AP Photo / Denes ErdosДвукратная олимпийская чемпионка американка Гретчен Уолш с мировым рекордом выиграла полуфинальный заплыв на 50 метров баттерфляем на чемпионате мира по плаванию
Двукратная олимпийская чемпионка американка Гретчен Уолш с мировым рекордом выиграла полуфинальный заплыв на 50 метров баттерфляем на чемпионате мира по плаванию - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Denes Erdos
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Американская пловчиха Гретчен Уолш обновила мировой рекорд на дистанции 50 вольным стилем на соревнованиях в Риме.
Она показала результат 23,55 секунды и обновила рекорд соотечественницы Кейт Дугласс (23,59), который та установила 19 июня.
Уолш 23 года. Она двукратная чемпионка и двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2024 года, четырехкратная чемпионка мира, рекордсменка мира на дистанциях 100 метров баттерфляем на длинной воде, на 50 вольным стилем, на 50 и 100 метров баттерфляем и на 100 метров комплексным плаванием на короткой воде.
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