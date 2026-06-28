Американка обновила мировой рекорд в плавании на 50 метров вольным стилем

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Американская пловчиха Гретчен Уолш обновила мировой рекорд на дистанции 50 вольным стилем на соревнованиях в Риме.

Уолш 23 года. Она двукратная чемпионка и двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2024 года, четырехкратная чемпионка мира, рекордсменка мира на дистанциях 100 метров баттерфляем на длинной воде, на 50 вольным стилем, на 50 и 100 метров баттерфляем и на 100 метров комплексным плаванием на короткой воде.