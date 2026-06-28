ПВО уничтожила 72 украинских беспилотника над российскими регионами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы и средства ПВО перехватили и уничтожили 72 украинских БПЛА над регионами России.
- Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над территориями нескольких областей России и над акваторией Азовского моря.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Силы и средства ПВО с 08.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 72 украинских БПЛА над регионами России, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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