Путин: ущерб от атак ВСУ быстро устраняют

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поврежденные из- за атак ВСУ объекты инфраструктуры в России быстро восстанавливаются.

Президент отметил, что возникающий в результате атак ВСУ ущерб не носит критического характера, все функционирует "стабильно и с большим запасом прочности".