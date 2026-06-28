Путин: ущерб от атак ВСУ быстро устраняют

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По словам Путина, поврежденные из-за атак ВСУ объекты инфраструктуры в России восстанавливаются быстро.
- Путин заявил, что возникающие проблемы не носят критического характера и все работает стабильно.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поврежденные из- за атак ВСУ объекты инфраструктуры в России быстро восстанавливаются.
Президент отметил, что возникающий в результате атак ВСУ ущерб не носит критического характера, все функционирует "стабильно и с большим запасом прочности".