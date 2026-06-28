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Путин: ущерб от атак ВСУ быстро устраняют - РИА Новости, 29.06.2026
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22:07 28.06.2026 (обновлено: 00:18 29.06.2026)
Путин: ущерб от атак ВСУ быстро устраняют

Путин: ущерб инфраструктуре от атак ВСУ есть, но все быстро восстанавливается

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам Путина, поврежденные из-за атак ВСУ объекты инфраструктуры в России восстанавливаются быстро.
  • Путин заявил, что возникающие проблемы не носят критического характера и все работает стабильно.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поврежденные из- за атак ВСУ объекты инфраструктуры в России быстро восстанавливаются.
"Ущерб (из-за атак ВСУ - ред.) есть, но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Президент отметил, что возникающий в результате атак ВСУ ущерб не носит критического характера, все функционирует "стабильно и с большим запасом прочности".
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