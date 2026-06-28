Враги России пытаются посеять смуту, но им это не удается, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что враги России пытаются раскачать политическую ситуацию и посеять смуту.
- По его словам, нанести России стратегическое поражение и победить на поле боя враги не могут.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Враги России пытаются раскачать политическую ситуацию, посеять смуту, но это им не удается, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут. Пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту. Тоже не получается", - сказал Путин в ходе съезда партии "Единая Россия".