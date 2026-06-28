Рейтинг@Mail.ru
Враги России пытаются посеять смуту, но им это не удается, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 28.06.2026 (обновлено: 21:05 28.06.2026)
Враги России пытаются посеять смуту, но им это не удается, заявил Путин

Путин: враги пытаются раскачать ситуацию в РФ, посеять смуту, но им не удается

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде партии Единая Россия в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXIII съезде партии "Единая Россия" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что враги России пытаются раскачать политическую ситуацию и посеять смуту.
  • По его словам, нанести России стратегическое поражение и победить на поле боя враги не могут.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Враги России пытаются раскачать политическую ситуацию, посеять смуту, но это им не удается, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут. Пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту. Тоже не получается", - сказал Путин в ходе съезда партии "Единая Россия".
Путин участвует в съезде партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Путин назвал предстоящие выборы важным этапом для укрепления стабильности
Вчера, 15:56
 
РоссияВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала