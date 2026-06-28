Белоусов, Силуанов и Собянин приняли участие в совещании по топливу

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в совещании у президента России Владимира Путина по обеспечению внутреннего рынка топливом, передает корреспондент корреспондент РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания главы государства с членами правительства 23 июня заявил, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая. Вице-премьер доложил, что кабмин принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей.