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Белоусов, Силуанов и Собянин приняли участие в совещании по топливу - РИА Новости, 28.06.2026
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20:07 28.06.2026 (обновлено: 20:40 28.06.2026)
Белоусов, Силуанов и Собянин приняли участие в совещании по топливу

Белоусов, Силуанов и Собянин участвовали в совещании по обеспечению РФ топливом

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин провел совещание по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка.
  • В совещании приняли участие глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин и другие высокопоставленные чиновники.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в совещании у президента России Владимира Путина по обеспечению внутреннего рынка топливом, передает корреспондент корреспондент РИА Новости.
Путин в воскресенье провел совещание по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка.
В совещании также приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания главы государства с членами правительства 23 июня заявил, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая. Вице-премьер доложил, что кабмин принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей.
Владимир Путин проводит совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка
Вчера, 19:32
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакВладимир ПутинДенис МантуровАнтон СилуановСергей Собянин
 
 
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