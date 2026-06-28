Белоусов, Силуанов и Собянин приняли участие в совещании по топливу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел совещание по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка.
- В совещании приняли участие глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин и другие высокопоставленные чиновники.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава Минобороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин приняли участие в совещании у президента России Владимира Путина по обеспечению внутреннего рынка топливом, передает корреспондент корреспондент РИА Новости.
Путин в воскресенье провел совещание по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка.
В совещании также приняли участие первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания главы государства с членами правительства 23 июня заявил, что ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая. Вице-премьер доложил, что кабмин принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей.