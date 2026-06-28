Россия может быть только сильной и самостоятельной державой, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что Россия может быть только сильной и самостоятельной державой, или не будет никакой страны.
- В Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия», на котором должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия может быть только сильной и самостоятельной державой, или не будет никакой страны, заявил президент России Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
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"Но Россия может быть только сильной, самостоятельной державой, или не будет никакой России", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда.