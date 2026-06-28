Безопасность России и ее граждан будет обязательно обеспечена, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что безопасность России и ее граждан обязательно будет обеспечена.
- В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Безопасность России и ее граждан обязательно будет обеспечена, именно к этому мы стремимся, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
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"Да, мы видим проблемы, мы их осознаем, реагируем, но обязательно обеспечим и безопасность страны, и наших граждан, неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу. Именно к этому мы и стремимся", - сказал Путин в ходе пленарного заседания партийного съезда.