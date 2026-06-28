Безопасность России и ее граждан будет обязательно обеспечена, заявил Путин

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"Да, мы видим проблемы, мы их осознаем, реагируем, но обязательно обеспечим и безопасность страны, и наших граждан, неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу. Именно к этому мы и стремимся", - сказал Путин в ходе пленарного заседания партийного съезда.