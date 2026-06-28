Экономику России выведут на принципиально новый уровень, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономику России выведут на принципиально новый технологический уровень.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Экономика России будет выведена на принципиально новый уровень, будут создаваться новые рабочие места с высокой зарплатой, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Выведем экономику России на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениям. Продолжим строить жилье и дороги, создавать новые современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать национальный бизнес, передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда "Единой России".
Глава государства добавил, что, исходя из текущей ситуации, власти корректируют некоторые планы, но это не скажется на выполнении всех "стратегически значимых программ".
Первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия" проходит в Москве в воскресенье, на нем планируют утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.