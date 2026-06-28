Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что враги пытаются победить Россию на поле боя, но им это не удается.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Враги пытаются победить Россию на поле боя, им это не удается, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
"Россия испытывает грубое, можно сказать, без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда.