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Врагам не удается победить Россию на поле боя, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2026
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16:00 28.06.2026 (обновлено: 16:19 28.06.2026)
Врагам не удается победить Россию на поле боя, заявил Путин

Путин: враги пытаются победить Россию на поле боя, им этого не удается

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что враги пытаются победить Россию на поле боя, но им это не удается.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Враги пытаются победить Россию на поле боя, им это не удается, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия", на нем должны утвердить списки кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
"Россия испытывает грубое, можно сказать, без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут", - сказал Путин в ходе пленарного заседания съезда.
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Вчера, 16:19
 
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