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Российские прыгуны в воду выиграли общий зачет юниорского ЧЕ - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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20:14 28.06.2026
Российские прыгуны в воду выиграли общий зачет юниорского ЧЕ

Российские прыгуны в воду выиграли медальный зачет юниорского ЧЕ

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрыжки в воду
Прыжки в воду - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские спортсмены стали победителями медального зачета чемпионата Европы по прыжкам в воду среди юниоров до 15 и до 18 лет с девятью золотыми наградами.
  • Всего российские спортсмены завоевали 17 наград: девять золотых, шесть серебряных и две бронзовые.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские спортсмены с девятью золотыми наградами стали победителями медального зачета чемпионата Европы по прыжкам в воду среди юниоров до 15 и до 18 лет, который прошел в Будапеште.
Всего спортсмены стали обладателями 17 наград, что также является лучшим результатом соревнований. Помимо девяти золотых медалей, россияне завоевали шесть серебряных и две бронзовые награды.
На второй строчке расположилась сборная Германии (5-2-2), на третьем - команда Украины (3-3-8).
В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.
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