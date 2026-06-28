Российские прыгуны в воду выиграли общий зачет юниорского ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские спортсмены стали победителями медального зачета чемпионата Европы по прыжкам в воду среди юниоров до 15 и до 18 лет с девятью золотыми наградами.
- Всего российские спортсмены завоевали 17 наград: девять золотых, шесть серебряных и две бронзовые.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские спортсмены с девятью золотыми наградами стали победителями медального зачета чемпионата Европы по прыжкам в воду среди юниоров до 15 и до 18 лет, который прошел в Будапеште.
Всего спортсмены стали обладателями 17 наград, что также является лучшим результатом соревнований. Помимо девяти золотых медалей, россияне завоевали шесть серебряных и две бронзовые награды.
В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.