Российская прыгунья в воду Трифонова завоевала серебро в юниорском ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская прыгунья в воду Надежда Трифонова завоевала серебряную медаль в прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
- Россиянка Надежда Трифонова набрала 449,75 балла в соревнованиях среди юниоров до 18 лет.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская прыгунья в воду Надежда Трифонова завоевала серебряную медаль в прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
Россиянка набрала 449,75 балла в соревнованиях среди юниоров до 18 лет. Первой стала немка Эмили Демль (456,35), тройку лидеров замкнула украинка Ксения Бочек (446,20).
Другая россиянка Виктория Казанцева заняла четвертое место с результатом 439,10 балла.
Чемпионат Европы завершится 28 июня. В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.