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Российская прыгунья в воду Трифонова завоевала серебро в юниорском ЧЕ - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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18:50 28.06.2026
Российская прыгунья в воду Трифонова завоевала серебро в юниорском ЧЕ

Российская прыгунья в воду Трифонова завоевала серебро на ЧЕ среди юниоров

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПрыжки в воду
Прыжки в воду - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская прыгунья в воду Надежда Трифонова завоевала серебряную медаль в прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
  • Россиянка Надежда Трифонова набрала 449,75 балла в соревнованиях среди юниоров до 18 лет.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская прыгунья в воду Надежда Трифонова завоевала серебряную медаль в прыжках с трехметрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште.
Россиянка набрала 449,75 балла в соревнованиях среди юниоров до 18 лет. Первой стала немка Эмили Демль (456,35), тройку лидеров замкнула украинка Ксения Бочек (446,20).
Другая россиянка Виктория Казанцева заняла четвертое место с результатом 439,10 балла.
Чемпионат Европы завершится 28 июня. В феврале Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) приняла решение допустить российских спортсменов до юношеских и молодежных соревнований с флагом и гимном.
Прыжки в воду - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
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