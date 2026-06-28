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Путин заявил о необходимости быстро нарастить производство средств ПВО - РИА Новости, 28.06.2026
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22:55 28.06.2026
Путин заявил о необходимости быстро нарастить производство средств ПВО

Путин заявил о необходимости существенно нарастить производство средств ПВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил о необходимости быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО.
  • Путин отметил, что средства ПВО нужно постоянно совершенствовать с учетом потребностей в ведении боевых действий и применяемых противником средств.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО.
"Первая задача - это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Путин отметил, что средства ПВО необходимо постоянно совершенствовать в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов с учетом того, что применяется противником.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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