Путин заявил о необходимости быстро нарастить производство средств ПВО

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО.

Путин отметил, что средства ПВО необходимо постоянно совершенствовать в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов с учетом того, что применяется противником.