Путин заявил о необходимости быстро нарастить производство средств ПВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил о необходимости быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО.
- Путин отметил, что средства ПВО нужно постоянно совершенствовать с учетом потребностей в ведении боевых действий и применяемых противником средств.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО.
"Первая задача - это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО", - сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
Путин отметил, что средства ПВО необходимо постоянно совершенствовать в соответствии с потребностями в ведении боевых действий, прикрытии соответствующих объектов с учетом того, что применяется противником.