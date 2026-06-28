Участник СВО сделал предложение своей девушке на съезде "Единой России"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполнительный секретарь краснодарского отделения «Единой России», участник СВО Игорь Скляров на съезде партии в Москве сделал предложение своей девушке Алине Сидоренко, и она ответила согласием.
- Игорь Скляров познакомился со своей девушкой на конференции краснодарского местного отделения партии «Единая Россия».
- Председателя партии, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева порадовал этот случай, он поздравил пару со знаменательным событием.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Исполнительный секретарь краснодарского отделения "Единой России", участник СВО Игорь Скляров на съезде партии в Москве сделал предложение своей девушке Алине Сидоренко, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в столице прошел первый этап XXIII съезда партии "Единая Россия".
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"Для меня партия сегодня - это школа, это мой дом. И более того, вы знаете, я недавно проанализировал свой круг общения, и почти все в моем кругу общения - это единороссы. Поэтому смело могу сказать, что партия еще это и моя семья", - сказал Скляров.
Участник СВО рассказал, что в партии он нашел и любовь. По словам Склярова, он познакомился со своей девушкой на конференции краснодарского местного отделения партии "Единая Россия".
"Я всегда мечтал встретить такую девушку, поэтому с уверенностью могу сказать, что "Единая Россия" исполнила мою самую главную мечту", - добавил он.
После этого он пригласил девушку к сцене и сделал ей предложение, Алина ответила согласием. Пару поздравил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Поздравляю! Уважаемые товарищи, мы еще итогов не подвели, а уже хорошее дело одно состоялось. Вот они, да, семейные ценности, их реализация прямо в этом зале", - сказал Медведев.