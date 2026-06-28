Участник СВО сделал предложение своей девушке на съезде "Единой России"

Краткий пересказ от РИА ИИ Исполнительный секретарь краснодарского отделения «Единой России», участник СВО Игорь Скляров на съезде партии в Москве сделал предложение своей девушке Алине Сидоренко, и она ответила согласием.

Игорь Скляров познакомился со своей девушкой на конференции краснодарского местного отделения партии «Единая Россия».

Председателя партии, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева порадовал этот случай, он поздравил пару со знаменательным событием.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Исполнительный секретарь краснодарского отделения "Единой России", участник СВО Игорь Скляров на съезде партии в Москве сделал предложение своей девушке Алине Сидоренко, передает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье в столице прошел первый этап XXIII съезда партии " Единая Россия ".

« "Для меня партия сегодня - это школа, это мой дом. И более того, вы знаете, я недавно проанализировал свой круг общения, и почти все в моем кругу общения - это единороссы. Поэтому смело могу сказать, что партия еще это и моя семья", - сказал Скляров

Участник СВО рассказал, что в партии он нашел и любовь. По словам Склярова, он познакомился со своей девушкой на конференции краснодарского местного отделения партии "Единая Россия".

"Я всегда мечтал встретить такую девушку, поэтому с уверенностью могу сказать, что "Единая Россия" исполнила мою самую главную мечту", - добавил он.

После этого он пригласил девушку к сцене и сделал ей предложение, Алина ответила согласием. Пару поздравил председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.