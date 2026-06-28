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На Кубани потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 28.06.2026
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21:34 28.06.2026 (обновлено: 21:35 28.06.2026)
На Кубани потушили пожар на нефтебазе

Пожар на нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края потушили

© РИА НовостиПожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости
Пожар на нефтебазе . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Возгорание на нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края ликвидировано.
  • В хуторе Трудобеликовском из-за падения обломков БПЛА повреждены четыре частных дома, пострадал один человек.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Возгорание на нефтебазе в Красноармейском районе Краснодарского края ликвидировали, сообщил оперштаб.
Ранее оперативный штаб региона сообщал, что возгорание на нефтеперерабатывающем заводе произошло в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА. Кроме того, в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки беспилотника повредили четыре частных дома, пострадал один человек.
«
"В Красноармейском районе ликвидировали возгорание на нефтебазе. Автодорога на хутор Трудобеликовский открыта", - пишет оперштаб со ссылкой на главу муниципалитета Александра Харитонова.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
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15 марта, 16:44
 
ПроисшествияКрасноармейский районКраснодарский крайСлавянск-на-Кубани
 
 
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