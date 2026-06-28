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Соцфонд с 1 июля начнет беззаявительно перечислять ряд пособий - РИА Новости, 28.06.2026
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03:47 28.06.2026
Соцфонд с 1 июля начнет беззаявительно перечислять ряд пособий

РИА Новости: СФР с 1 июля начнет беззаявительно перечислять ряд пособий

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЖенщина держит кошелек с тысячными рублевыми купюрами
Женщина держит кошелек с тысячными рублевыми купюрами - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Женщина держит кошелек с тысячными рублевыми купюрами. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Социальный фонд России с 1 июля 2026 года начнет рассчитывать отдельные выплаты напрямую по данным индивидуального лицевого счета россиян.
  • Выплаты по больничным листам, пособиям по беременности и родам, ежемесячным пособиям по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременным пособиям при рождении ребенка будут рассчитываться на основе уже имеющихся данных в системе.
  • Социальный фонд обратится к работодателю только в случае, если в системе обнаружится нехватка каких-либо сведений.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Социальный фонд России (СФР) с 1 июля 2026 года начнет рассчитывать отдельные выплаты напрямую по данным индивидуального лицевого счета россиян, исключая необходимость запроса сведений у работодателей, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Речь идет о выплатах по больничным листам, пособиях по беременности и родам, ежемесячных пособиях по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также о единовременном пособии при рождении ребенка.
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"С 1 июля 2026 года процесс становится еще более автоматизированным и приоритетно основывается на данных, которые уже есть в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. Повторно предоставлять сведения, ранее учтенные в системе Социального фонда России, не требуется", - сказал Балынин.
Он уточнил, что прежде основой для расчета служили документы и сведения, которые Социальный фонд точечно запрашивал у работодателя уже после наступления страхового случая, например, когда сотрудник уходил на больничный.
Теперь, по словам Балынина, фонд будет рассчитывать выплаты на основе данных, которые уже хранятся на индивидуальном лицевом счете россиянина. СФР обратится к работодателю в том случае, если в системе обнаружится нехватка каких-либо сведений.
Эксперт добавил, что новые правила продолжают масштабную реформу системы социального обеспечения, начатую в 2022 году. Мера направлена на упрощение взаимодействия граждан с ведомством за счет проактивного использования уже имеющихся в системе данных.
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