В "Баффало" считают, что Полтапов сможет усилить команду через год

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прохор Полтапов сможет влиться во второе или третье звено «Баффало Сейбрз» после еще одного сезона в КХЛ.
- Прохор Полтапов был выбран «Баффало» на драфте НХЛ 2021 года под общим 33-м номером.
- В минувшем сезоне Прохор Полтапов провел за ЦСКА 78 матчей с учетом плей-офф и набрал 46 (18 голов + 28 передач) очков.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российский нападающий московского ЦСКА Прохор Полтапов сможет в любое время влиться во второе или третье звено "Баффало Сейбрз", после того как проведет еще один сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщил помощник генерального менеджера команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джерри Фортон.
Полтапов был выбран "Баффало" на драфте НХЛ 2021 года под общим 33-м номером. В минувшем сезоне форвард провел за ЦСКА 78 матчей с учетом плей-офф и набрал 46 (18 голов + 28 передач) очков. Вместе с клубом он дошел до второго раунда Кубка Гагарина, где армейцы уступили омскому "Авангарду" со счетом 1-4 в серии.
"Помощник генерального менеджера "Баффало Сейбрз" Джерри Фортон заявил, что организация рассматривает российского нападающего московского ЦСКА Прохора Полтапова как перспективного игрока, способного сразу усилить средние звенья команды после переезда в Северную Америку. По его словам, хоккеист может влиться в состав "Баффало" после еще одного сезона в КХЛ", - сообщил журналист Мэттью Фэйрберн в соцсети X.
Полтапову 23 года. Воспитанник ЦСКА выступает за основную команду с сезона-2020/21. Всего в КХЛ нападающий провел 306 матчей и набрал 118 (48+70) очков.