Рейтинг@Mail.ru
В "Баффало" считают, что Полтапов сможет усилить команду через год - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:26 28.06.2026
В "Баффало" считают, что Полтапов сможет усилить команду через год

В "Баффало" считают, что россиянин Полтапов сможет усилить команду через год

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИван Федотов и Прохор Полтапов (справа)
Иван Федотов и Прохор Полтапов (справа) - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Иван Федотов и Прохор Полтапов (справа). Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прохор Полтапов сможет влиться во второе или третье звено «Баффало Сейбрз» после еще одного сезона в КХЛ.
  • Прохор Полтапов был выбран «Баффало» на драфте НХЛ 2021 года под общим 33-м номером.
  • В минувшем сезоне Прохор Полтапов провел за ЦСКА 78 матчей с учетом плей-офф и набрал 46 (18 голов + 28 передач) очков.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российский нападающий московского ЦСКА Прохор Полтапов сможет в любое время влиться во второе или третье звено "Баффало Сейбрз", после того как проведет еще один сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщил помощник генерального менеджера команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джерри Фортон.
Полтапов был выбран "Баффало" на драфте НХЛ 2021 года под общим 33-м номером. В минувшем сезоне форвард провел за ЦСКА 78 матчей с учетом плей-офф и набрал 46 (18 голов + 28 передач) очков. Вместе с клубом он дошел до второго раунда Кубка Гагарина, где армейцы уступили омскому "Авангарду" со счетом 1-4 в серии.
"Помощник генерального менеджера "Баффало Сейбрз" Джерри Фортон заявил, что организация рассматривает российского нападающего московского ЦСКА Прохора Полтапова как перспективного игрока, способного сразу усилить средние звенья команды после переезда в Северную Америку. По его словам, хоккеист может влиться в состав "Баффало" после еще одного сезона в КХЛ", - сообщил журналист Мэттью Фэйрберн в соцсети X.
Полтапову 23 года. Воспитанник ЦСКА выступает за основную команду с сезона-2020/21. Всего в КХЛ нападающий провел 306 матчей и набрал 118 (48+70) очков.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
"Вашингтон" не хочет ждать решения Овечкина все межсезонье
Вчера, 00:59
 
ХоккейСпортЦСКАБаффало СейбрзАвангардКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    ЮАР
    Канада
    0
    1
  • Футбол
    29.06 20:00
    Бразилия
    Япония
  • Футбол
    29.06 23:30
    Германия
    Парагвай
  • Футбол
    30.06 04:00
    Нидерланды
    Марокко
  • Футбол
    30.06 20:00
    Кот-д’Ивуар
    Норвегия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала