В "Баффало" считают, что Полтапов сможет усилить команду через год

Краткий пересказ от РИА ИИ Прохор Полтапов сможет влиться во второе или третье звено «Баффало Сейбрз» после еще одного сезона в КХЛ.

Прохор Полтапов был выбран «Баффало» на драфте НХЛ 2021 года под общим 33-м номером.

В минувшем сезоне Прохор Полтапов провел за ЦСКА 78 матчей с учетом плей-офф и набрал 46 (18 голов + 28 передач) очков.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российский нападающий московского ЦСКА Прохор Полтапов сможет в любое время влиться во второе или третье звено "Баффало Сейбрз", после того как проведет еще один сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), сообщил помощник генерального менеджера команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джерри Фортон.

Полтапов был выбран "Баффало" на драфте НХЛ 2021 года под общим 33-м номером. В минувшем сезоне форвард провел за ЦСКА 78 матчей с учетом плей-офф и набрал 46 (18 голов + 28 передач) очков. Вместе с клубом он дошел до второго раунда Кубка Гагарина, где армейцы уступили омскому "Авангарду" со счетом 1-4 в серии.

"Помощник генерального менеджера "Баффало Сейбрз" Джерри Фортон заявил, что организация рассматривает российского нападающего московского ЦСКА Прохора Полтапова как перспективного игрока, способного сразу усилить средние звенья команды после переезда в Северную Америку. По его словам, хоккеист может влиться в состав "Баффало" после еще одного сезона в КХЛ", - сообщил журналист Мэттью Фэйрберн в соцсети X.