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Украинские пограничники пытались контратаковать в Харьковской области - РИА Новости, 28.06.2026
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Украинские пограничники пытались контратаковать в Харьковской области

Украинские пограничники предприняли попытку контратаки у села Землянки

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штурмовые отряды украинских пограничников предприняли попытку контратаки в районе села Землянки Харьковской области.
  • Большая часть украинских пограничников была уничтожена, остальные отступили.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Штурмовые отряды украинских пограничников предприняли попытку контратаки в районе села Землянки Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Штурмовые отряды украинских пограничников предприняли попытку контратаки на наши позиции южнее села Землянки", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что большая часть украинских пограничников была уничтожена, остальные отступили.
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