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Путин рассказал, почему переговоры по Украине перенесли в Стамбул - РИА Новости, 28.06.2026
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Путин рассказал, почему переговоры по Украине перенесли в Стамбул

Путин: в 2022 г переговоры по Украине перенесли в Стамбул по предложению Киева

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста
Президент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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Президент Владимир Путин ответил на вопросы российского журналиста
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российско-украинские переговоры по урегулированию начались в 2022 году в Белоруссии.
  • По предложению Киева переговоры перенесли в Стамбул.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российско-украинские переговоры по урегулированию в 2022 году перенесли из Белоруссии в Стамбул по предложению Киева, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин отметил, что именно в Белоруссии в 2022 году начались переговоры по украинскому урегулированию.
«

"Потом по предложению украинской стороны мы перебрались в Стамбул", - сказал президент автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине начались в конце февраля 2022 года. Они проходили на территории Белоруссии (28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Бресте). 29 марта 2022 года в Стамбуле прошли очные переговоры между Россией и Украиной.
По итогам переговоров стороны выработали предварительные условия и принципы прекращения огня и последующего мирного урегулирования. В пакет соглашений входил нейтральный статус Украины: отказ от вступления в НАТО, размещения иностранного контингента на своей территории, разработки ядерного вооружения, проведение военных учений только с согласия стран-гарантов.
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