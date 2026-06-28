Путин рассказал, почему переговоры по Украине перенесли в Стамбул

Краткий пересказ от РИА ИИ Российско-украинские переговоры по урегулированию начались в 2022 году в Белоруссии.

По предложению Киева переговоры перенесли в Стамбул.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российско-украинские переговоры по урегулированию в 2022 году перенесли из Белоруссии в Стамбул по предложению Киева, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин отметил, что именно в Белоруссии в 2022 году начались переговоры по украинскому урегулированию.

« "Потом по предложению украинской стороны мы перебрались в Стамбул", - сказал президент автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине начались в конце февраля 2022 года. Они проходили на территории Белоруссии (28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Бресте). 29 марта 2022 года в Стамбуле прошли очные переговоры между Россией и Украиной.