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"Не время думать". Глава МИД Финляндии высказалась о переговорах с Россией - РИА Новости, 28.06.2026
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18:23 28.06.2026
"Не время думать". Глава МИД Финляндии высказалась о переговорах с Россией

Глава МИД Финляндии Валтонен: время для переговоров ЕС с Россией еще не пришло

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Глава МИД Финляндии Элина Валтонен
 Глава МИД Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила подготовку к переговорам Евросоюза с Россией.
  • По ее мнению, время для переговоров между политиками еще не пришло.
  • Валтонен утверждает, что сейчас Европе "не время думать" о торговых или политических связях с Россией.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила подготовку к переговорам Евросоюза с Россией, но заявила, что время для них еще не пришло.
Глава Евросовету Антониу Кошта ранее заявил, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. Попытки Кошты установить контакт с РФ вызвали дискуссию среди европейских политиков и в СМИ о том, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога с Россией, и какой момент нужно выбрать для этого.
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"Хорошо, что на официальном уровне готовятся к переговорам. Однако время для переговоров между политиками еще не пришло", - сказала Валтонен в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), отвечая на вопрос о критике в адрес Кошты среди евробюрократов.
Валтонен также утверждает, что сейчас Европе "не время думать" о торговых или политических связях с Россией.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что ЕС пока ограничивается спекуляциями относительно кандидатуры возможного переговорщика с Россией.
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