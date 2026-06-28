"Не время думать". Глава МИД Финляндии высказалась о переговорах с Россией

«

"Хорошо, что на официальном уровне готовятся к переговорам. Однако время для переговоров между политиками еще не пришло", - сказала Валтонен в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), отвечая на вопрос о критике в адрес Кошты среди евробюрократов.