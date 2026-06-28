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Россиянам объяснили, кому положена пенсия по потере кормильца - РИА Новости, 28.06.2026
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03:18 28.06.2026
Россиянам объяснили, кому положена пенсия по потере кормильца

Декан Виноградов: дети умершего автоматически получают пенсию до 18 лет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дети умершего получают пенсию автоматически до 18 лет, а при очном обучении — до 23 лет.
  • Право на пенсию имеют нетрудоспособные родственники умершего, находившиеся на его содержании, если они подтвердят родство и факт материальной зависимости.
  • Размер пенсии зависит от пенсионных прав кормильца, а при отсутствии страхового стажа дети могут получить социальную пенсию.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Потеря кормильца — тяжелая утрата, но не все знают, что государство в таких случаях предоставляет пенсионное обеспечение. О том, кому оно положено, агентству "Прайм" рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Дети умершего получают пенсию автоматически до 18 лет, а при очном обучении — до 23 лет. Для остальных родственников нужно подтвердить не только родство, но и факт материальной зависимости от умершего.
«
"Право на пенсию имеют супруг, родители, дедушка, бабушка, братья, сестры и внуки умершего, если они являются нетрудоспособными и находились на его содержании", — пояснил Виноградов.
Размер пенсии зависит от пенсионных прав кормильца. В 2026 году фиксированная выплата составляет 4 792,34 рубля на каждого иждивенца, а для детей-сирот — 9 584,69 рубля. Если у умершего не было страхового стажа, дети могут получить социальную пенсию — 9 424,12 рубля. Обратиться за выплатой можно в Социальный фонд, МФЦ или через "Госуслуги".
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