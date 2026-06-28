Россиянам объяснили, кому положена пенсия по потере кормильца

Дети умершего получают пенсию автоматически до 18 лет, а при очном обучении — до 23 лет. Для остальных родственников нужно подтвердить не только родство, но и факт материальной зависимости от умершего.

"Право на пенсию имеют супруг, родители, дедушка, бабушка, братья, сестры и внуки умершего, если они являются нетрудоспособными и находились на его содержании", — пояснил Виноградов.

Размер пенсии зависит от пенсионных прав кормильца. В 2026 году фиксированная выплата составляет 4 792,34 рубля на каждого иждивенца, а для детей-сирот — 9 584,69 рубля. Если у умершего не было страхового стажа, дети могут получить социальную пенсию — 9 424,12 рубля. Обратиться за выплатой можно в Социальный фонд, МФЦ или через "Госуслуги".