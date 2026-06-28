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В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии с 1 августа - РИА Новости, 28.06.2026
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02:17 28.06.2026 (обновлено: 05:58 28.06.2026)
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии с 1 августа

Бессараб: трудящимся гражданам с 1 августа проиндексируют пенсии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 августа 2026 года пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы.
  • Пенсии проиндексируют до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), стоимость одного коэффициента в 2026 году составит 156,76 рубля.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Работающим пенсионерам с 1 августа 2026 года проиндексируют пенсии до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"С 1 августа текущего года будут проиндексированы пенсии работающих пенсионеров", — сказала Бессараб.
Она отметила, что для тех граждан, которые являются пенсионерами и трудились в 2025 году, пенсии проиндексируют до трех ИПК.
ИПК — показатель, от которого зависит размер пенсии. Коэффициенты начисляют за каждый год работы или иной деятельности, нужной для расчета пенсии. Стоимость одного коэффициента пересматривается каждый год, и в 2026 году она составляет 156,76 рубля.
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