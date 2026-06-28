В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии с 1 августа

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 августа 2026 года пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы.

Пенсии проиндексируют до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), стоимость одного коэффициента в 2026 году составит 156,76 рубля.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Работающим пенсионерам с 1 августа 2026 года проиндексируют пенсии до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"С 1 августа текущего года будут проиндексированы пенсии работающих пенсионеров", — сказала Бессараб

Она отметила, что для тех граждан, которые являются пенсионерами и трудились в 2025 году, пенсии проиндексируют до трех ИПК.