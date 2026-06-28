МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пакистан провел операцию вдоль границы с Афганистаном и нанес точечные удары в приграничном районе, уничтожены 29 хариджитов из запрещенной в РФ террористической организации ИГ*, сообщил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.