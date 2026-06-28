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Пакистан провел операцию вдоль границы с Афганистаном - РИА Новости, 28.06.2026
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23:51 28.06.2026
Пакистан провел операцию вдоль границы с Афганистаном

Пакистан провел операцию вдоль границы с Афганистаном, уничтожены 29 боевиков

© Межведомственный департамент ПакистанаПакистанская армия
Пакистанская армия - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Межведомственный департамент Пакистана
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пакистан провел операцию вдоль границы с Афганистаном и нанес точечные удары в приграничном районе.
  • Уничтожены 29 членов запрещенной в России террористической организации ИГ*.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пакистан провел операцию вдоль границы с Афганистаном и нанес точечные удары в приграничном районе, уничтожены 29 хариджитов из запрещенной в РФ террористической организации ИГ*, сообщил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.
"После недавних терактов в Пакистане.... силы безопасности провели хорошо спланированную наземную операцию вдоль границы Пакистана и Афганистана, за которой последовали точечные удары в приграничном регионе по убежищам террористов... убиты 29 хариджитов", - сообщил министр в соцсети X.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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