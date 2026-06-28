Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пакистан провел операцию вдоль границы с Афганистаном и нанес точечные удары в приграничном районе.
- Уничтожены 29 членов запрещенной в России террористической организации ИГ*.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пакистан провел операцию вдоль границы с Афганистаном и нанес точечные удары в приграничном районе, уничтожены 29 хариджитов из запрещенной в РФ террористической организации ИГ*, сообщил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.
"После недавних терактов в Пакистане.... силы безопасности провели хорошо спланированную наземную операцию вдоль границы Пакистана и Афганистана, за которой последовали точечные удары в приграничном регионе по убежищам террористов... убиты 29 хариджитов", - сообщил министр в соцсети X.
* Запрещенная в России террористическая организация.