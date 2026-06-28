Краткий пересказ от РИА ИИ
- Штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки «Восток» прорвали оборону противника и полностью освободили населенный пункт Писанцы.
- Освобождение Писанцев нарушило устойчивость обороны ВСУ и создало условия для дальнейшего продвижения войск и расширения зоны контроля ВС РФ в Днепропетровской области.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Освобождение населенного пункта Писанцы в Днепропетровской области существенно нарушило устойчивость обороны ВСУ, дает возможность расширения зоны контроля ВС РФ, сообщило Минобороны России.
В воскресенье ведомство сообщило, что штурмовые подразделения 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии группировки "Восток" прорвали эшелонированную оборону противника и полностью освободили населенный пункт Писанцы.
"Освобождение Писанцев позволило подразделениям группировки "Восток" занять тактически важный рубеж, что существенно нарушило устойчивость обороны ВСУ и создало прямые условия для дальнейшего уверенного продвижения войск и расширения зоны контроля в Днепропетровской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.