ВС России освободили два населенных пункта

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило Минобороны.

При освобождении Новоселовки группировка уничтожила более взвода противника. Российские подразделения смогут усилить давление на украинских боевиков в этом секторе.