Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской области.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области", — говорится в сводке ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Писанцы в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Писанцы в Днепропетровской области
Взятие Писанцев под контроль позволило нарушить устойчивость обороны ВСУ. Это дает возможность уверенно продвигаться и расширять зону контроля в их окрестностях.
При освобождении Новоселовки группировка уничтожила более взвода противника. Российские подразделения смогут усилить давление на украинских боевиков в этом секторе.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Новоселовку в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Новоселовку в Запорожской области