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ВС России освободили два населенных пункта - РИА Новости, 28.06.2026
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12:08 28.06.2026 (обновлено: 13:58 28.06.2026)
ВС России освободили два населенных пункта

ВС РФ освободили Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожье

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск "Восток" освободили Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской области.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области", — говорится в сводке ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Писанцы в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Писанцы в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Писанцы в Днепропетровской области
Взятие Писанцев под контроль позволило нарушить устойчивость обороны ВСУ. Это дает возможность уверенно продвигаться и расширять зону контроля в их окрестностях.
При освобождении Новоселовки группировка уничтожила более взвода противника. Российские подразделения смогут усилить давление на украинских боевиков в этом секторе.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили Новоселовку в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили Новоселовку в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Новоселовку в Запорожской области
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДнепропетровская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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